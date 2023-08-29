عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات 2023 بأسعار مناسبة للجميع | صور

سيارات 2023 جديدة
سيارات 2023 جديدة بسوق السيارات

سوق السيارات المصري يحتوي على عدد غير محدود من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، حيث يفضل الآن المواطنين شراء سيارات جديدة ومميزة وتمتلك تكنولوجيات متطورة منها سيارة شيرى اريزو 5، وبى واى دى‬ F3، ونيسان صني، وشيفروليه أوبترا ، وشيرى تيجو 3 ن وتتوافر هذه الإصدارات رغم الأزمات التي مر بها قطاع السيارات عالميا .

أوفربرايس على اسعار شيرى اريزو 5

سعر بي واي دي Ong L الـ SUV الجديدة بمصر.. صور

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات موديل 2023 بالسوق المصري :

1- شيرى تيجو 3 الصينية


تنتج سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2023 عزم دوران يصل الي 160 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتخرج قوة 125 حصان، وتصل القوة إلي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، وتستهلك من الوقود 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

شيرى تيجو 3 موديل 2023 الـ SUV داخل سوق السيارات المصري 

سعر سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2023 الـ SUV داخل سوق السيارات المصري يصل الي 685 ألف جنيه، ويرتفع الي 715 ألف جنيه .

2- شيفروليه أوبترا السيدان

تستهلك سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 من الوقود 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، ويصل سعة خزان وقودها الي 54 لتر ، وتنتج قوة 110 حصان، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك ، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

شيفروليه أوبترا السيدان موديل 2023

يتراوح سعر سيارة شيفروليه أوبترا السيدان موديل 2023 من 645 ألف جنيه، ويصل الي 700 ألف جنيه .

3- نيسان صنى موديل 2023

تتسارع سيارة نيسان صني موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر.

نيسان صنى موديل 2023 

يبلغ سعر نيسان صنى موديل 2023 بالسوق المصري 640 ألف جنيه .

4- شيرى اريزو 5 السيدان

تستخدم سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتتسارع من وضع الثبات الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان.

شيرى اريزو 5

تأتي سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر 520 الف جنيه .

5- بى واى دى‬ F3 الصينية

عزم دوران سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 يصل الي 145 نيوتن/متر، وتنتج قوة 108 حصان، وبها محرك 1500 سي سي ، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل سرعة بى واى دى‬ F3 القصوي الي 180 كم/ساعة .

 بى واى دى‬ F3 مويل 2023

تتواجد سيارة بى واى دى‬ F3 مويل 2023 بسوق السيارات بسعر 520 ألف جنيه، ويترفع ليصل الي 565 ألف جنيه .

شيري تيجو 3 الصينية شيفروليه أوبترا السيدان نيسان صني موديل 2023 شيري اريزو 5 السيدان بي واي دي F3 الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

قرار عاجل من المحكمة بشأن مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد حظر فرنسا ارتداء العباءة في المدارس

أول رد من الأهلي بعد تصاعد أزمة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

شاهد| بورشه باناميرا 2024 الجديدة

أسعار هوندا سيتى اليابانية زيرو بالسوق المحلي| صور

هيونداي إلنترا وسوناتا 2024 تنطلقان خلال ساعات بهذه الأسعار

سيارة Bao 5 الهجينة ذات الدفع الرباعي بمقدم 4200 جنيه

بيجو 206 سيدان سعرها 160 ألف جنيه| صور

سعر بروتون ساجا السيدان الجديدة بمصر | صور

بـ 450 ألف جنيه.. سيارات أوتوماتيك كسر زيرو | صور

لمحبي الرفاهية.. سيارات جديدة فاخرة بالسوق المصري| صور

ترشيحاتنا

تفوق جوي كامل.. روسيا توجه ضربة مدمرة لـ أوكرانيا

بعد تصريحات المصيلحي.. أول رد رسمي حول رفع الأرز من بطاقات التموين

مفاجأة جديدة بشأن مهاجم الأهلي المنتظر.. وهذا موقف موليكا

ننشر مواعيد مواجهات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة: 300 ألف سوداني وصلوا مصر بعد الحرب

إيذاء الجار.. ذنب يفعله المسلم يتضاعف 10 مرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محدش ينتقد أمي ولا يهاجمها.. 10صور جمعت بين أسما شريف منير وابنتها

مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الطبية والبحرية الأمريكية لدراسة الأمراض المتوطنة

طريقة عمل ملوخية بالجمبري| أحلى من المحلات

بملابس الفراعنة.. حبيبة مرزوق تشعل مواقع التواصل من بطولة العالم للجمباز.. شاهد

فيديو

هتأخر ساعتك.. انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

قرار هام من البنك المركزي | هل تنتهي أزمة الدولار قريبا ؟

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى .. داعية يخرج عن صمته والإفتاء ترد «فيديوجراف»

سر رحيل حسن موسى وتعيين عماد البناني.. ماذا يحدث في نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ