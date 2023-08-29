سيارات 2023 بأسعار مناسبة للجميع | صور

سوق السيارات المصري يحتوي على عدد غير محدود من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، حيث يفضل الآن المواطنين شراء سيارات جديدة ومميزة وتمتلك تكنولوجيات متطورة منها سيارة شيرى اريزو 5، وبى واى دى‬ F3، ونيسان صني، وشيفروليه أوبترا ، وشيرى تيجو 3 ن وتتوافر هذه الإصدارات رغم الأزمات التي مر بها قطاع السيارات عالميا .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات موديل 2023 بالسوق المصري :

1- شيرى تيجو 3 الصينية



تنتج سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2023 عزم دوران يصل الي 160 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتخرج قوة 125 حصان، وتصل القوة إلي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، وتستهلك من الوقود 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

شيرى تيجو 3 موديل 2023 الـ SUV داخل سوق السيارات المصري

سعر سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2023 الـ SUV داخل سوق السيارات المصري يصل الي 685 ألف جنيه، ويرتفع الي 715 ألف جنيه .

2- شيفروليه أوبترا السيدان

تستهلك سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 من الوقود 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، ويصل سعة خزان وقودها الي 54 لتر ، وتنتج قوة 110 حصان، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك ، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

شيفروليه أوبترا السيدان موديل 2023

يتراوح سعر سيارة شيفروليه أوبترا السيدان موديل 2023 من 645 ألف جنيه، ويصل الي 700 ألف جنيه .

3- نيسان صنى موديل 2023

تتسارع سيارة نيسان صني موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر.

نيسان صنى موديل 2023

يبلغ سعر نيسان صنى موديل 2023 بالسوق المصري 640 ألف جنيه .

4- شيرى اريزو 5 السيدان

تستخدم سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتتسارع من وضع الثبات الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان.

شيرى اريزو 5

تأتي سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر 520 الف جنيه .

5- بى واى دى‬ F3 الصينية

عزم دوران سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 يصل الي 145 نيوتن/متر، وتنتج قوة 108 حصان، وبها محرك 1500 سي سي ، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل سرعة بى واى دى‬ F3 القصوي الي 180 كم/ساعة .

بى واى دى‬ F3 مويل 2023

تتواجد سيارة بى واى دى‬ F3 مويل 2023 بسوق السيارات بسعر 520 ألف جنيه، ويترفع ليصل الي 565 ألف جنيه .