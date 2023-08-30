إيران تعلن تفكيك شبكة تابعة لإسرائيل خططت لعمليات إرهابية

أفادت وزارة الأمن الإيرانية في بيان لها نقلته وسائل إعلام محلية أنها قامت بتفكيك شبكة تابعة لإسرائيل تضم 14 شخصا بعدة محافظات.



وأضافت وزارة الأمن الإيرانية أن هذه الشبكة تابعة لإسرائيل و خططت لتفجيرات في البلاد.

كان قد أعلن قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، أمس الثلاثاء، أن هناك 6 آلاف جندي من قوات حرس الحدود الإيراني یقومون بتأمين 8 معابر حدودية بين إيران والعراق لحماية زوار الأربعينية.

وقال كودرزي وفقا لوكالة إرنا الإيرانية، إنه تم تأمين 8 معابر حدودية مع العراق من أجل سلامة زوار أربعينية الحسين، ولا يوجد ما يستدعي القلق بهذا الشأن.