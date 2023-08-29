إيران: تأمين 8 معابر حدودية مع العراق لحماية زوار أربعينية الحسين

أعلن قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، اليوم الثلاثاء، أن هناك 6 آلاف جندي من قوات حرس الحدود الإيراني یقومون بتأمين 8 معابر حدودية بين إيران والعراق لحماية زوار الأربعينية.

وقال كودرزي وفقا لوكالة إرنا الإيرانية، إنه تم تأمين 8 معابر حدودية مع العراق من أجل سلامة زوار أربعينية الحسين، ولا يوجد ما يستدعي القلق بهذا الشأن.

وأشار إلى أن الجانب العراقي تعاون معهم بشكل كبير في تأمين هذا الحدث، ما أدى إلى تسريع الإجراءات وتسهيل حركة الزوار.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن هناك 7 معابر حدودية سيتم توفيرها مع العراق لاستقبال زوار الأربعين، خلال العام الجاري.

وأكد وحيدي أن إيران اتفقت مع العراق على اعتماد جوازات سفر مخصصة لفترة الأربعين فقط، وذلك في وقت تم التوصل فيه إلى توافقات جيدة بشأن التنسيق الجاري بين البلدين، والذي يهدف إلى تسهيل حركة العبور واستقبال زوار العتبات المقدسة، وتوفير وسائل النقل وسائر الخدمات الضرورية لهم.

يشار إلى أن زيارة الأربعين للعام الجاري 2023، تأتي في الخامس من شهر صفر للعام الهجري الجديد، الموافق الخامس من شهر سبتمبر المقبل.