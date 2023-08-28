إيران تعلن عبور شحنة صادرات روسية عبر أراضيها متجهة للسعودية |تفاصيل

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلاً عن الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإيرانية مياد صالحي، اليوم الأثنين، بأن الحمولة الأولى من البضائع التي تم شحنها من روسيا إلى المملكة العربية السعودية عبر إيران عبر ممر النقل المتعدد الوسائط بين الشمال والجنوب قد عبرت الأراضي الإيرانية.

وقال "صالحي"، إن قطار شحن روسيًا مكونًا من 36 حاوية متجهًا إلى السعودية دخل إيران لأول مرة عبر معبر إنس بورون الحدودي، لافتا إلى أن القطار توجه إلى ميناء بندر عباس على الخليج العربي بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة، وأن مدينة جدة في المملكة العربية السعودية هي نقطة الوجهة النهائية للشحنة.

ووقعت روسيا والهند وإيران اتفاقية حكومية دولية بشأن ممر النقل المتعدد الوسائط بين الشمال والجنوب في عام 2000، وزاد عدد المشاركين في مشروع البنية التحتية فيما بعد إلى 14 دولة.