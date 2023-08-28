إيران تعرب عن رغبتها في عودة العلاقات مع دولة عربية جديدة

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن طهران تولي أهمية للعلاقات مع البحرين، مشيرة إلى أن المحادثات غير المباشرة مستمرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، تحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، اليوم الإثنين في مؤتمره الصحفي اليومي، عن العلاقات مع البحرين، قائلا إن "إيران تولي أهمية لعلاقاتها مع البحرين في إطارها الخاص، و يتم تبادل الرسائل وتستمر المحادثات غير المباشرة".

واعتبر كنعاني أن تطوير علاقات إيران مع كافة دول المنطقة ودول الجوار على أساس المصالح المشتركة يعتبر مبدأ بالنسبة للحكومة الإيرانية.

وأضاف: "ومع البحرين لدينا اعتبارات وتوقعات وسنتبع هذا المسار من خلال الدبلوماسية".

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وجدير بالذكر أنه في يونيو الماضي، أعادت إيران افتتاح سفارتها بالرياض، وجاء ذلك بعد 3 أشهر من توقيع اتفاق بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات بينهما برعاية صينية.

وبالأمس، كشف المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأحد، أن طهران أبلغت رغبتها بإعادة فتح السفارة الإيرانية في طرابلس.

ووفقا لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية"، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، أن طهران تعمل على إعادة فتح سفارتها في طرابلس تأكيداً على نية إيران تفعيل كافة أوجه التعاون المشترك.