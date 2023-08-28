هل سيوافق البرلمان؟.. تعليق عاجل من إيران بشأن انضمام طهران إلى البريكس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن البرلمان الإيراني لا يحتاج إلى بدء التصويت على صياغة مشروع قانون بشأن بانضمام إيران إلى مجموعة البريكس، وفقا لوكالة تسنيم للأنباء.

وأضاف كنعاني: "على حد علمي ليست هناك حاجة لأن يقوم المجلس بصياغة مشروع قانون يتعلق بانضمام البلاد إلى البريكس".

وأشار إلى أنه ليس لديه معلومات واضحة بخصوص هذه القضية، ولم يحدد تفاصيل انضمام بلاده إلى البريكس.

وتضم مجموعة البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وعقدت المجموعة قمتها السنوية في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2023، وشارك في القمة قادة أكثر من 50 دولة أفريقية.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا بعد اختتام القمة الخامسة عشرة للكتلة في جوهانسبرج في 24 أغسطس أن الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ستنضم إلى البريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024.