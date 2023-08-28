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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من العراق بشأن الاتفاقات الأمنية مع إيران وضبط الحدود

العراق وإيران
العراق وإيران

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الاثنين، إن العراق نفذ التزاماته بشأن الاتفاق الموقع مع إيران، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف العوادي عبر حسابة على منصة إكس، أن أهم مبادئ السياسة الخارجية العراقية بأن لا يكون العراق طرفا في الإضرار بجيرانه.

وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية، إلى أن السيادة العراقية تقتضي تفاهمات أمنية لحماية حدود العراق من أي اعتداء، لذلك وقع العراق مع إيران اتفاقا ينص على منع تسلل المسلحين وتسليم المطلوبين ونزع السلاح وإزالة المعسكرات، وقد نفذ العراق التزامه.

وعلى جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران لم تُنفذ الاتفاق مع العراق بشأن المسلحين في كردستان؛ مؤكدة أنها ستقوم بمسؤولياتها.  

ووفقا لوكالة الانباء الإيرانية "إرنا"، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي إن العراق وافق على غلق مقرات المعارضين الإيرانيين الأكراد بإقليم كردستان.

وقال كنعاني: "بناء على الاتفاق الذي تم تشكيله بين حكومتي إيران والعراق، والتزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة في العراق وإجلائهم من الثكنات العسكرية الموجودة لديهم ونقلهم إلى المعسكرات التي تحددها الحكومة العراقية حتى 19 سبتمبر 2023".

وتابع: "لقد أبلغت الحكومة العراقية بنود هذه الاتفاقية إلى المسؤولين في المنطقة الشمالية من ذلك البلد ونحن أيضا في انتظار تنفيذها".

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