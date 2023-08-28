إيران تكشف تطورات الاتفاق مع العراق بشأن مسلحي كردستان

صرحت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، بأن طهران لم تُنفذ الاتفاق مع العراق بشأن المسلحين في كردستان؛ مؤكدة أنها ستقوم بمسؤولياتها.

ووفقا لوكالة الانباء الإيرانية "إرنا"، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي إن العراق وافق على غلق مقرات المعارضين الإيرانيين الأكراد بإقليم كردستان.

وقال كنعاني: "بناء على الاتفاق الذي تم تشكيله بين حكومتي إيران والعراق، والتزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة في العراق وإجلائهم من الثكنات العسكرية الموجودة لديهم ونقلهم إلى المعسكرات التي تحددها الحكومة العراقية حتى 19 سبتمبر 2023".

وتابع: "لقد أبلغت الحكومة العراقية بنود هذه الاتفاقية إلى المسؤولين في المنطقة الشمالية من ذلك البلد ونحن أيضا في انتظار تنفيذها".

وأضاف: "إن تاريخ 19 سبتمبر لن يتم تمديده بأي شكل من الأشكال، وقد تم نقل آرائنا إلى العراق وسلطات المنطقة الشمالية من ذلك البلد. والجانب العراقي على علم بهذه المسألة".

واعتبر المسؤول الإيراني أن تواجد القوات الأمريكية في العراق "غير قانوني ويخل بالنظام والاستقرار".