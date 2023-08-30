إعلان مقلق من البيت الأبيض بشأن الوضع في الجابون

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الوضع في الجابون لا يزال مقلقا للغاية، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم شعب الجابون.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية التركية، إن تركيا تراقب عن كثب ما يحدث في الجابون وتأمل في استعادة السلام والاستقرار.

وأضافت الخارجية التركية في بيان: "نراقب عن كثب التطورات في الجابون.. ونتطلع إلى استعادة السلام والاستقرار في البلاد".

بدوره، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، أنه يتابع بقلق بالغ الوضع في الجابون، ويدين بشدة تحرك الجيش هناك.

وقال في بيان صادر عنه ونشر على منصة "إكس"، إن تحرك الجيش في الجابون يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق القانونية والسياسية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك الميثاق الأفريقي بشأن الانتخابات والديمقراطية والحكم.