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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تحذير هيئة الدواء المصرية.. غرامة 30 ألف جنيه لجرائم الغش بالقانون

غش الادوية
غش الادوية

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة غش الادوية وذلك بعد تحذيرهيئة الدواء المصرية من العبوات المقلدة من المستحضر التالي: Controloc i.v vial  الشركة المصنعة : Acino  تشغيلة رقم : 525822 وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة كما هو وارد بالمنشور. 

 

عقوبة غش الدواء

ويرصد "صدى البلد " العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

الدواء المصري الادوية المغشوشة العبوات المقلدة الشركة المصنعة هيئة الدواء المصرية غرامة 30 الف جنيه عقوبة غش الأدوية

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