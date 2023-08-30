تحذير من عبوات مغشوشة لبخاخ أنف شهير يستخدم لتخفيف احتقان الانف

حذرت هيئة الدواء المصرية من العبوات المقلدة من المستحضر التالي: Otrivin adults nasal drops solution 0.1% الشركة المصنعة : شركة جلاكسو سميثكلاين – مصر تشغيلة رقم : MW9V - M68G وكذلك جميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة .
وقالت هيئة الدواء أنه يمكن التفرقة ظاهريا ً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر المذكور -وذلك بناء ً على ماورد إلينا من الشركة صاحبة المستحضر كالتالي/:
Novartis Pharma S.A.E شركة :المصنعة الشركة
ما هو أوتريفين:
- هو علاج موضعي فعال لإنسداد وإحتقان الأنف يحتوي علي
- المواد الفعالة: زيلوميتازولين هيدروكلورايد
الجرعات / طريقة الاستخدام
- أوتريفين نقط للأنف 0.05٪الأطفال أقل من سنة: لا تستخدم المنتج
- استخدم الأطفال بين 2 و 1 سنة:1-2 نقطة محلول 0.05٪ ويجب ألا تتجاوز الجرعة 3 مرات في اليوم.
- أوتريفين نقط للأنف 0.1٪للبالغين والمراهقين
- فقط 2-3 نقط من محلول 0.1٪ في فتحة الأنف حسب الحاجة ولا يجب تجاوز 3-4 استخدام في اليوم.