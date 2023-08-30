تحذير من عبوات مغشوشة لبخاخ أنف شهير يستخدم لتخفيف احتقان الانف

حذرت هيئة الدواء المصرية من العبوات المقلدة من المستحضر التالي: Otrivin adults nasal drops solution 0.1% الشركة المصنعة : شركة جلاكسو سميثكلاين – مصر تشغيلة رقم : MW9V - M68G وكذلك جميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة .

وقالت هيئة الدواء أنه يمكن التفرقة ظاهريا ً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر المذكور -وذلك بناء ً على ماورد إلينا من الشركة صاحبة المستحضر كالتالي/:

Novartis Pharma S.A.E شركة :المصنعة الشركة

ما هو أوتريفين:

هو علاج موضعي فعال لإنسداد وإحتقان الأنف يحتوي علي

المواد الفعالة: زيلوميتازولين هيدروكلورايد

الجرعات / طريقة الاستخدام