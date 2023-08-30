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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طرق تجنب الإجهاد الحراري .. هيئة الدواء توضحها

صدى البلد

نشرت هيئة الدواء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، طرق تجنب الإجهاد الحراري، والعلاجات التي يتم تقديمها لمرضاه.

وقدمت هيئة الدواء المصرية، بعض النصائح لتجنب الإجهاد الحراري، كالتالي:

- شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء، قبل وأثناء وبعد التمرين أو العمل في بيئة حارة.

-ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة اللون.

-تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة ١٠ صباحًا و ٥ مساءً.

- البقاء في الظل قدر الإمكان.

- أخذ فترات راحة منتظمة من التمارين أو العمل في بيئة حارة.

- إذا كنت تعاني من حالة طبية معينة؛ تحدث إلى طبيبك حول كيفية تجنب الإجهاد الحراري.

وأوضحت هيئة الدواء أن الإجهاد الحراري حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى ضربة شمس، وهي حالة مهددة للحياة.

وأشرت إلى أنه إذا كان أي شخص يعاني من أي من أعراض الإجهاد الحراري؛ فمن المهم أن يعمل على تبريد جسمه، والحصول على راحة فورية.

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