«تأثيرات التغيرات المناخية على الإنتاج الحيواني» ندوة بأحد معاهد وزارة الزراعة

نظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني، ندوة عن تأثيرات التغيرات المناخية على الإنتاج الحيواني، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدراسة كافة المشكلات المتعلقة بالتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



وقال الدكتور محمد الشافعي مدير المعهد، إن الندوة حاضر فيها الدكتور أحمد عبد الرحمن سلامة أستاذ رعاية الحيوان بجامعة برشلونة الإسبانية.

وناقشت محاور تأثير الاجهاد الحراري علي إنتاجية المجترات من الألبان يليها جلسة نقاشية حول التأثيرات المختلفة للتغيرات المناخية علي إنتاجية المجترات وكيفية الحد من تاثيراتها هذا بالإضافة إلي اجراء تعديلات في نظم إسكان الحيوانات للحد من الاجهاد الحراري واستخدام بعض الإضافات الغذائية للحد من تأثير الاجهاد الحراري بالإضافة إلي استخدام النظم الحديثة لاستخدام بعض المظلات المتنقلة في مناطق المراعي