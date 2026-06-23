حقيقة ارتفاع تكلفة الأثاث المنزلي | صناعة الأخشاب توضح

كشف المهندس علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، حقيقة ارتفاع أسعار الأثاث المنزلي، قائلا إن الحرب الأخيرة والتوترات المتعلقة بإيران، وما أُثير بشأن إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، كلها عوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار عالميًا، كما أن شركات الشحن رفعت تكلفة الحاوية من 8 آلاف إلى 10 آلاف دولار، فضلًا عن إضافة رسوم تأمين وصلت وحدها إلى نحو 3 آلاف دولار على كل حاوية.

أضاف خلال مداخلة في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، أن صناعة الأثاث تعتمد بنسبة تقارب 99.9% على الخامات المستوردة، لأن معظم الأخشاب والخامات المستخدمة تأتي من الخارج، وحتى ما يتم تصنيعه داخل مصر يعتمد في جزء كبير من مكوناته على مواد خام مستوردة.

بعض البدائل الاقتصادية

أوضح أن غرفة النوم العادية قد يتراوح سعرها بين 70 ألفًا و80 ألف جنيه، أما الغرف المميزة فقد تتراوح أسعارها بين 140 ألفًا و200 ألف جنيه، لكن رقم 200 ألف جنيه يتعلق بالغرف الفاخرة ذات الخامات والتشطيبات العالية، لافتا إلى أن هناك بعض البدائل الاقتصادية بحسب نوع الخامات والتصميمات المطلوبة، ويمكن للمستهلك الاختيار وفقًا لقدرته الشرائية واحتياجاته.