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غلق كلي بـ مطالع ومنازل كوبري أكتوبر لهذه الأسباب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

غلق كلي بـ مطالع ومنازل كوبري أكتوبر لهذه الأسباب

كوبري 6 أكتوبر
كوبري 6 أكتوبر
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء قيام الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المنفذة لمشروع توسعة وتطوير كوبري 6 أكتوبر بتنفيذ أعمال صيانة الفواصل العرضية ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية السطحية للكوبري في الاتجاهين بنطاق محافظة الجيزة فإن ذلك يستلزم إجراء غلق جزئي وكلي لبعض مطالع ومنازل الكوبري على مراحل.

 وتأتي مراحل الغلق وفقًا للجدول الزمني التالي:

أولًا: الغلق الجزئي
تنفيذ أعمال صيانة الفواصل العرضية الخاصة بمنزل عيسى حمدي (العجوزة) للقادم من مناطق القاهرة اتجاه ميدان الكيت كات، لمدة يومين اعتبارًا من الأربعاء 24/6/2026 وحتى الخميس 25/6/2026، وذلك من الساعة الواحدة صباحًا حتى الخامسة صباحًا.

تنفيذ أعمال صيانة الفواصل العرضية بمطلع نوال (عز العرب) للقادم من شارع المتحف الزراعي اتجاه مناطق القاهرة، لمدة يومين اعتبارًا من الأحد 28/6/2026 وحتى الاثنين 29/6/2026، وذلك من الساعة الواحدة صباحًا حتى الخامسة صباحًا.

تنفيذ أعمال كشط ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية السطحية بمطلع كوبري أكتوبر بشارع كورنيش النيل للقادم من ميدان الكيت كات اتجاه مناطق القاهرة، لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الأربعاء 24/6/2026 وحتى الجمعة 26/6/2026، وذلك من الساعة الواحدة صباحًا حتى الخامسة صباحًا.

تنفيذ أعمال كشط ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية السطحية بمطلع كوبري أكتوبر بشارع كورنيش النيل للقادم من ميدان الجلاء اتجاه مناطق القاهرة، لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من السبت 27/6/2026 وحتى الاثنين 29/6/2026، وذلك من الساعة الواحدة صباحًا حتى الخامسة صباحًا.

تنفيذ أعمال كشط ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية السطحية بمطلع نوال (عز العرب) للقادم من شارع المتحف الزراعي اتجاه مناطق القاهرة، لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الأحد 12/7/2026 وحتى الثلاثاء 14/7/2026، وذلك من الساعة الواحدة صباحًا حتى الخامسة صباحًا.

تنفيذ أعمال كشط ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية السطحية بمنزل عيسى حمدي (العجوزة) للقادم من مناطق القاهرة اتجاه ميدان الكيت كات، لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من السبت 18/7/2026 وحتى الاثنين 20/7/2026، وذلك من الساعة الواحدة صباحًا حتى الخامسة صباحًا.


ثانيًا: الغلق الكلي


الغلق الكلي لتنفيذ أعمال كشط ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية الخاصة بمنزل كوبري أكتوبر المؤدي إلى شارع النيل للقادم من مناطق القاهرة اتجاه شارع كورنيش النيل وميدان الجلاء، لمدة يوم واحد فقط، يوم الجمعة الموافق 10/7/2026، وذلك من الساعة الواحدة صباحًا حتى الخامسة صباحًا.

وتوضح محافظة الجيزة أن حركة المركبات القادمة من مناطق القاهرة والراغبة في استخدام المنزل المؤدي إلى شارع النيل وميدان الجلاء سيتم تحويلها إجباريًا إلى منزل كوبري أكتوبر المؤدي إلى شارع كورنيش النيل اتجاه ميدان الكيت كات، ثم السير حتى فتحة الدوران الأولى أمام مستشفى الشرطة والعودة مرة أخرى بشارع كورنيش النيل اتجاه ميدان الجلاء بعد تجاوز منطقة الأعمال.

*الغلق الكلي لتنفيذ أعمال كشط ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية الخاصة بمنزل كوبري أكتوبر (منزل شاهين) للقادم من مناطق القاهرة اتجاه شارع المتحف الزراعي، لمدة يوم واحد فقط، يوم الجمعة الموافق 17/7/2026، وذلك من الساعة الواحدة صباحًا حتى الخامسة صباحًا.
وتوضح المحافظة أن المركبات القادمة من مناطق القاهرة والراغبة في الوصول إلى شارع المتحف الزراعي ستقوم باستكمال السير أعلى كوبري أكتوبر اتجاه المنزل المؤدي إلى شارع البطل أحمد عبدالعزيز وصولًا إلى شارع المتحف الزراعي بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتأمين حركة السير وتيسير الحركة المرورية وضمان أمن وسلامة المواطنين خلال فترة تنفيذ الأعمال.

محافظة الجيزة الهيئة العامة للطرق والكباري تطوير كوبري 6 أكتوبر كوبري 6 أكتوبر

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