ماكرون يؤكد ضرورة إقرار وقف إطلاق نار قوّي يضمن انسحاب إسرائيل من لبنان

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضرورة أن يتيح التوصل إلى وقف إطلاق نار "قوّي" الشروع في عملية متزامنة للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية.



وكتب ماكرون، عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، يقول "لقد أجريت محادثات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيل بري؛ حيث أكدت لكل منهم التزام فرنسا الراسخ بدعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه".



وأضاف "يجب أن يتيح إقرار وقف إطلاق نار قوّي، يتعيّن على الجميع احترامه،البدء في عملية متزامنة للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، من أجل ضمان احتكار الدولة لحق حمل السلاح".



وأعرب ماكرون عن استعداد فرنسا لمواكبة هذه العملية بشكل ملموس، وتعبئة المجتمع الدولي خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب الحكومة اللبنانية، لدعم القوات المسلحة اللبنانية وتلبية احتياجات السكان النازحين.