قرار في التعليم بـ منع دخول هؤلاء الطلبة مدرستهم بعد تصرف صادم

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه خلال امتحانات الشهادة الإعدادية شهدت إحدى مدارس سوهاج أعمال شغب وتلفيات من بعض الطلاب بمحتويات الفصول.

وتابع زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك إجراءات تم اتخاذها من قبل وزارتي التربية والتعليم والداخلية بحق هؤلاء الطلاب.

وأكد شادي زلطة، أن وزير التربية والتعليم أصر على زيارة المدرسة أمس للاطلاع على ما حدث، ليرسل رسالة حاسمة مفادها أن هذه الواقعة لن تتكرر.

وأوضح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن وزير التربية والتعليم وجه بعدم عودة الطلاب إلى الدراسة إلا بعد تحمل أولياء أمورهم كافة تكاليف التلفيات التي حدثت، موضحًا أن الرسالة تتعلق بسلوك مرفوض، ولن يتم السماح به أو تجاوزه بأي شكل من الأشكال.

وأكمل شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن التجهيزات والاستعدادات الميدانية على الأرض بدأت قبل نحو 3 أشهر من بدء امتحانات الثانوية العامة 2026، مع استحداث نظام جديد وهو التجمعات الامتحانية.

واستطرد أن امتحانات الثانوية العامة تتم بمنظومة متكاملة، وهدفنا التسهيل على الطلاب، ويتم التعامل مع الشكاوى بشكل حاسم وفوري، موضحًا أن هناك ملاحظات حول المراوح أو التأخيرات في دخول اللجان، وتم التعامل معها في حينه.

وأردف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن وزير التربية والتعليم وجه العام الماضي بدراسة مواد الهوية القومية بالمدرسة الدولية، موضحًا أن الطالب الذي يشعر بأن له درجات أعلى من تلك التي حصل عليها يتقدم بتظلم.





