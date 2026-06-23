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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يشيد بتوجيهات الرئيس لتطوير منظومة الدعم : تعزز الحماية الاجتماعية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد الشعراوي

أشاد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام الدولة المستمر بتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد في تصريحات خاصة أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية توحيد برامج الدعم ضمن منظومة متكاملة تضمن وصول المساندة إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية.

 متابعة برنامج "تكافل وكرامة"

وأوضح عضو مجلس النواب أن متابعة برنامج "تكافل وكرامة" والتوسع في أدوات التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من الدعم التقليدي إلى توفير فرص حقيقية تساعد الأسر على تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بشأن قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرامج المختلفة تسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من موارد الدولة، بما يدعم جهود مكافحة الفقر متعدد الأبعاد.

الاهتمام بملفات الطفولة المبكرة والحضانات

وأضاف العطار أن الاهتمام بملفات الطفولة المبكرة والحضانات ورعاية الأطفال يمثل استثمارًا في مستقبل مصر، مؤكدًا أن تطوير هذه المنظومة يساهم في بناء أجيال أكثر قدرة على المشاركة في التنمية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تواصل العمل وفق رؤية شاملة تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة الدعم الفئات الأولى بالرعاية

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