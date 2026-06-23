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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: نأمل تحويل دراسات الصرف الصحي لمشروعات تنفيذية.. ونطالب بمنحة مماثلة لبولاق الدكرور

حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب
حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن اتفاقية منحة تمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، مؤكداً أن هذا القطاع يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية وبالتنمية الاقتصادية الشاملة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.2 مليون دولار، لتمويل خدمات استشارية خاصة بمحطات معالجة الصرف الصحي.

وأوضح المندوه، أن المشروعات المنفذة في هذا المجال تنعكس مباشرة على تحسين جودة المياه المستخدمة في الزراعة، وتعزيز حماية الثروة السمكية في البحار والمصارف، إلى جانب رفع كفاءة الشواطئ بما يدعم قطاع السياحة، فضلاً عن توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية وزيادة فرص العمل.

وأشار إلى أن تعزيز البنية التحتية لمياه الصرف الصحي يساهم في توفير مناخ أكثر أماناً للتوسع الصناعي، بما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة بقيادة سياسية تولي اهتماماً كبيراً بملف تطوير محطات المعالجة.

وشدد حسام المندوه الحسيني، على أهمية تحويل نتائج هذه الدراسات والخدمات الاستشارية إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع، مع ضرورة تعميم التجارب الناجحة على المناطق الأكثر احتياجاً.

وطالب عضو مجلس النواب، بأن تكون هناك منحة مماثلة لمناطق بولاق الدكرور، واصفاً إياها بأنها منطقة مكتظة بالسكان ذات كثافة عالية، على أن تكون ضمن الأولويات في المرحلة المقبلة.

حسام المندوه الحسيني مجلس النواب الصرف الصحي الجلسة العامة

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