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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صناعة الشيوخ توصي بتقديم حوافز ضريبية وإجرائية للشركات الناشئة

لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ
لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

ناقشت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة النائب السعيد غنيم وكيل اللجنه عددًا من الاقتراحات برغبة المقدم من النواب وبحضور ممثلي الحكومة.

تمت مناقشة الاقتراح برغبة  المقدم من النائب إسماعيل الشرقاوي بشأن إعداد وتنفيذ برنامج وطني متكامل للتوسع في الأسواق غير التقليدية للصادرات المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

 إنشاء منشآت صناعية للصناعات الغذائية

واوصت اللجنه ضرورة التفكير في إنشاء منشآت صناعية للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، وذلك لما يعانيه المزارعون من صعوبة تخزين ونقل محاصيلهم الزراعية.

وسرعة العمل على إيجاد حلول عملية لتوظيف وتشغيل الشباب ووضع حلول عملية وسريعة لاستثمار كافة الموارد وتعظيم الاستفادة منها، ودعم الإنتاج المحلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة من خلال تحويل المستهلكين إلى منتجين.


أما بالنسبة للاقتراح برغبة الثاني المقدم من  النائبة غادة الضبع بشأن تبني استراتيجية وطنية شاملة لتعميق التصنيع المحلي، ودعم تصدير الخدمات التكنولوجية، والتحول نحو الصناعة الخضراء بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

فقد أوصت اللجنة بالعمل على دراسة تقديم حوافز ضريبية وإجرائية للشركات الناشئة التي تنجح في تصدير العقول والبرمجيات للخارج، باعتبارها مورداً سريعاً ومستداماً للعملة الصعبة لا يحتاج لمدخلات إنتاج مستوردة.

دراسة إمكانية إنشاء منصة رقمية قومية لربط احتياجات المصانع الكبرى من قطع غيار ومواد وسيطة مع قدرات المصانع الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تقليل الفاتورة الاستيرادية وتنشيط المجمعات الصناعية.

العمل على إطلاق برنامج دعم فنى وتمويلى لمساعدة المصانع الوطنية على خفض انبعاثات الكربون، لضمان استمرار نفاذ صادراتنا للأسواق الدولية التي بدأت في تطبيق معايير بيئية صارمة.

كما ناقشت ايضا الاقتراح برغبة المقدم من  النائب محمد فتح الله بشأن منح المواطنين تراخيص إقامة المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمراكز الدلنجات وكوم حمادة وبدر بمحافظة البحيرة، ومنح التصاريح للمنشآت القائمة بالفعل لخدمة النشاط الزراعي.

فقد أوصت اللجنة إعداد برنامج وطنى للتوسع في الأسواق غير التقليدية خلال مدة لا تتجاوز ٦ أشهر، يركز على آسيا الوسطى كازاخستان - أوزبكستان)، والكاريبي (جمهورية الدومينيكان - جامايكا) تحديد قائمة بالسلع التصديرية ذات الأولوية، تشمل الحمضيات - الفراولة - المخبوزات - الأغذية المصنعة -السيراميك - الاسمنت الأبيض).

مجلس الشيوخ لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

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