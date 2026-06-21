الصناعات الغذائية المصرية تحقق انتشارًا واسعًا.. 15 سوقًا تستحوذ على 61% من الصادرات خلال 4 أشهر

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن أكبر 15 سوقًا مستوردة لمنتجات الصناعات الغذائية المصرية استحوذت على نحو 61% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، بقيمة بلغت نحو 1.47 مليار دولار، من إجمالي صادرات غذائية وصلت إلى 2.43 مليار دولار خلال نفس الفترة.

السعودية تتصدر الاستيراد



وأوضح المجلس أن المملكة العربية السعودية تصدرت الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 213 مليون دولار، بما يمثل نحو 9% من إجمالي صادرات القطاع، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 160 مليون دولار وبحصة 7%.



ترتيب الأسواق الأخرى



وجاءت الأردن في المركز الثالث بقيمة 110 ملايين دولار، تلتها السودان بقيمة 107 ملايين دولار، ثم إسبانيا بقيمة 103 ملايين دولار، وهولندا بقيمة 97 مليون دولار، وليبيا بقيمة 93 مليون دولار، والعراق بقيمة 87 مليون دولار.

كما سجلت الصين واردات بقيمة 82 مليون دولار، تلتها فلسطين بـ81 مليون دولار، ثم إيطاليا بـ78 مليون دولار، والإمارات بـ76 مليون دولار، والجزائر بـ69 مليون دولار، والمملكة المتحدة بـ61 مليون دولار، وألمانيا بـ56 مليون دولار.



تنوع الأسواق العالمية



وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذه الأرقام تعكس تنوع خريطة الأسواق المستقبلة للمنتجات الغذائية المصرية، واستمرار الحضور القوي للقطاع في الأسواق العربية، إلى جانب تنامي الطلب في أسواق مثل الولايات المتحدة والصين وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن توسع صادرات الصناعات الغذائية المصرية يعكس قدرة الشركات المصرية على المنافسة خارجيًا، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.