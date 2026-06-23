ميسي يواصل مطاردة رونالدو .. اِعرف قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تعزيز أرقامه الدولية، ليقترب أكثر من صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات، والتي يتربع عليها البرتغالي كريستيانو رونالدو بفارق مريح.

ويتصدر رونالدو قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف على المستوى الدولي برصيد 143 هدفًا بقميص منتخب البرتغال، فيما يحتل ميسي المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 117 هدفًا مع منتخب الأرجنتين.

ويأتي الإيراني علي دائي في المركز الثالث برصيد 108 أهداف، يليه الهندي سونيل شيتري بـ95 هدفًا، بينما يحتل البلجيكي روميلو لوكاكو المركز الخامس برصيد 90 هدفًا.

قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات :

1- كريستيانو رونالدو (البرتغال) – 143 هدفًا.

2- ليونيل ميسي (الأرجنتين) – 117 هدفًا.

3- علي دائي (إيران) – 108 أهداف.

4- سونيل شيتري (الهند) – 95 هدفًا.

5- روميلو لوكاكو (بلجيكا) – 90 هدفًا.

6- مختار الظاهري (ماليزيا) – 89 هدفًا.

7- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا) – 89 هدفًا.

8- علي مبخوت (الإمارات) – 85 هدفًا.

9- فيرينك بوشكاش (المجر) – 84 هدفًا.

ويستمر السباق التاريخي بين رونالدو وميسي في كتابة فصول جديدة، مع مواصلة الثنائي تحطيم الأرقام القياسية وترك بصمة استثنائية في تاريخ كرة القدم العالمية.