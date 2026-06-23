ممكن الاعتذار | العاصمة الجديدة توجّه رسالة مهمة لجماهير مصر قبل مباراة إيران بالمونديال

أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية، أن العمل جارٍ على تجارب جديدة من أجل أن تكون شاشة الفان زون واضحة الرؤية للجماهير لأن الشمس ستعيقها.

وتابع عباس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن العمل جارٍ على تجارب لشاشة العرض من أجل الجودة للرؤية القوية قبل مباراة مصر القادمة مع إيران.

وأضاف خالد عباس، أنه من الممكن الاعتذار للمواطنين إذا لم نستطع علاج مسألة جودة الرؤية للشاشة في منطقة الفان زون بالعاصمة الادارية.

وأشار المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية، إلى أن أكثر من 40 ألف مواطن كانوا في منطقة الفان زون بالعاصمة الجديدة يشاهدون مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا.