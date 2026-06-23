موجود في كل بيت .. خضار شهير يضبط السكر ويقوي المناعة

يلعب الثوم دور كبير في الحفاظ على صحة البشرة والمناعة في نفس الوقت يساعد في علاج مقاومة الأنسولين وضبط نسبة السكر في الدم.

ووفقا لموقع فارم ايزي نعرض لكم أهم فوائد الثوم الصحية .

ضبط السكر

تشير الأبحاث إلى أن أولئك الذين يعانون من مرض السكري قد يلاحظون تحسنًا في مستويات السكر في الدم لديهم عن طريق تناول الثوم النيء، ولكن يجب دائمًا استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان هذا مفيدًا لحالتك قبل إجراء تغييرات على نظامك الغذائي.

تعزيز جهاز المناعة

قد يساعد الثوم في تقليل الجذور الحرة وتلف الحمض النووي وقد يعزز الزنك الموجود فيه المناعة، بينما قد يساعد فيتامين سي في علاج الالتهابات كما قد يكون الثوم مفيدًا في علاج التهابات العين والأذن نظرًا لخصائصه المضادة للميكروبات .

صحة الجلد

يساعد الثوم على الوقاية من حب الشباب وتخفيف آثاره كما قد يُفيد استخدام عصير الثوم في علاج قروح البرد والصدفية والطفح الجلدي والبثور.

وقد يُساعد أيضًا في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي قد يُفيد في مكافحة علامات الشيخوخة ومع ذلك، قد يُسبب الثوم تهيجًا للجلد وحروقًا كيميائية، لذا يُنصح باستخدامه فقط تحت إشراف الطبيب.