قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وشه مكشوف .. لص يقتحم شقة في عز الضهر بـ حوار مثير مع الحارس | شاهد
بشري سارة لأبناء العاملين بالتعليم.. تخفيض 50% على مصروفات العام الدراسي الجديد
حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ
تزوير كارنيه نقابة الصحفيين .. سيدة التجمع تنهب ربع مليون جنيه | قصة صادمة
تقرير لبناني : ملف رون أراد على طاولة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل
قوى عاملة النواب : لا يجوز تغريم أصحاب الأعمال لعدم وفائهم بالحد الأدنى للأجور
إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله
موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 9 والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم
100 جنيه .. حقيقة زيادة رسوم مغادرة البلاد بعد قرار مجلس النواب
بعد 6 نسخ مونديالية .. ميسي يتفوق على رونالدو في تاريخ كأس العالم بالأرقام والإنجازات
الأمم المتحدة : بدء إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز مع جهود لإعادة فتح الملاحة
بالأرقام والتواريخ.. قرار "التعليم" يحدد مصروفات المدارس وغرامات الإنذار وإعادة القيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل إسكان النواب: تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة تخدم القطاع الصحي والصناعي

الدكتور مختار همام مرسي
الدكتور مختار همام مرسي
محمد الشعراوي

أعلن النائب الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب والأمين العام لحزب "حماة الوطن بسوهاج"، عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وأوضح همام أن هذه الموافقة تأتي في إطار السعي نحو تطوير النظام الضريبي بما يتوافق مع المحددات الدستورية، وتعظيم موارد الدولة السيادية بما يسهم بشكل مباشر في تمويل خطط التنمية الشاملة ومواجهة عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع دعم ركائز العدالة الاجتماعية.

وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون يحمل في طياته حزمة من التيسيرات والمحفزات الاقتصادية الهامة لبيئة الأعمال، ومنها دعم القطاع الصحي من خلال تخفيف العبء الضريبي عن الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي عبر مد فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة للمصانع وكذلك تيسير بيئة الأعمال من خلال تسريع إجراءات رد الضريبة، ما يسهم في تعزيز السيولة النقدية للشركات.

 مبدأ العدالة الضريبية 

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن القانون يرسخ مبدأ "العدالة الضريبية عبر توسيع القاعدة الضريبية، مع الحفاظ الكامل على الإعفاءات المرتبطة بالأنشطة ذات البعد الاجتماعي.

وشدد النائب مختار همام: رغم الموافقة المبدئية لكن هناك  عدة تحفظات واشتراطات جوهرية واصفاً إياها بالخطوط الحمراء لحماية المواطن.

أولا : ضمان استقرار الأسعار التي أصبحت ضرورة ملحة وتنعكس هذه التعديلات على أي زيادة في أسعار السلع والخدمات التي يتحملها المواطن البسيط.

ثانيا : إحكام الرقابة على الأسواق من خلال مطالبة الجهات التنفيذية بفرض رقابة صارمة لمنع أي استغلال للتعديلات الضريبية من قبل الجشعين.

ثالثا التوسع في الحماية الاجتماعية مع التأكيد على ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة أي آثار محتملة على محدودي الدخل.

واختتم النائب تصريحاتة قائلًا نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ولكننا نؤكد ونشدد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي بشكل كامل وصارم عند التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

الدكتور مختار همام مرسي مجلس النواب حماة الوطن البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

أزمة الشاطبي.. الأطباء تشكل لجنة لضمان حفظ كرامة المرأة عند الولادة

بنك

البنك العربي الأفريقي الدولي يحقق إنجازا تنمويا جديدا من خلال مبادرة نترك أثرا

البنك الاهلى

البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ويصدر شهادة جديدة بعائد شهري ١٩.٥ ٪؜

بالصور

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

استخدامات غير متوقعة للفازلين .. 10 حيل منزلية مذهلة قد تغير طريقة الاستفادة به

إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

صورة من الضبطيات
صورة من الضبطيات
صورة من الضبطيات

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

فيديو

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد