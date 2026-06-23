قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وشه مكشوف .. لص يقتحم شقة في عز الضهر بـ حوار مثير مع الحارس | شاهد
بشري سارة لأبناء العاملين بالتعليم.. تخفيض 50% على مصروفات العام الدراسي الجديد
حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ
تزوير كارنيه نقابة الصحفيين .. سيدة التجمع تنهب ربع مليون جنيه | قصة صادمة
تقرير لبناني : ملف رون أراد على طاولة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل
قوى عاملة النواب : لا يجوز تغريم أصحاب الأعمال لعدم وفائهم بالحد الأدنى للأجور
إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله
موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 9 والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم
100 جنيه .. حقيقة زيادة رسوم مغادرة البلاد بعد قرار مجلس النواب
بعد 6 نسخ مونديالية .. ميسي يتفوق على رونالدو في تاريخ كأس العالم بالأرقام والإنجازات
الأمم المتحدة : بدء إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز مع جهود لإعادة فتح الملاحة
بالأرقام والتواريخ.. قرار "التعليم" يحدد مصروفات المدارس وغرامات الإنذار وإعادة القيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير لبناني : ملف رون أراد على طاولة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت تقارير إعلامية لبنانية أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان قد تشمل بحث ملف الملاح الإسرائيلي المفقود رون أراد، وسط حديث عن إمكانية التوصل إلى صفقة تتضمن إعادة رفاته مقابل الإفراج عن أسرى لبنانيين، في حين تنفي إسرائيل صحة هذه المعلومات.

ووفقاً لما أوردته قناة "الجديد" اللبنانية، فإن قضية رون أراد تعد من أبرز الملفات التي قد تطرح خلال جولات التفاوض بين الجانبين، في إطار جهود لمعالجة عدد من القضايا العالقة بينهما.

ويأتي ذلك بعد أشهر من تقارير تحدثت عن استمرار جهود جهاز الموساد لتحديد مصير أراد، الذي فقدت آثاره منذ عام 1986 عقب سقوط طائرته خلال مهمة عسكرية في لبنان.

وفي ديسمبر 2025، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن ضابطاً لبنانياً متقاعداً يدعى أحمد شكر تعرض للاختطاف على يد عناصر يُشتبه بانتمائهم إلى الموساد، بسبب معلومات محتملة يمتلكها حول مصير أراد.

 وأشار التقرير إلى أن التحقيقات استندت إلى تسجيلات كاميرات المراقبة وبيانات الاتصالات لتتبع تفاصيل العملية التي يُعتقد أنها بدأت من بلدة النبي شيت في منطقة البقاع.

كما ربطت التقارير اسم عائلة شكر بملف أراد، إذ قيل إن حسن شكر، شقيق الضابط المتقاعد، كان عضواً في المجموعة التي قادها مصطفى ديراني والمتهمة بالمشاركة في أسر الملاح الإسرائيلي عام 1986، قبل أن يُنقل لاحقاً إلى جهة مجهولة ظل مصيره معها غامضاً حتى اليوم.

ورغم تداول هذه المعلومات في وسائل إعلام عربية ولبنانية، فإن إسرائيل نفت صحة التقارير المتعلقة بملف إعادة الرفات أو بعملية اختطاف الضابط اللبناني، مؤكدة عدم وجود معلومات رسمية بهذا الشأن.

إسرائيل ولبنان المفاوضات بين إسرائيل ولبنان الملاح الإسرائيلي المفقود رون أراد الإفراج عن أسرى لبنانيين إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر

وكيل الأزهر ينعى وفاة مراقب لجنة امتحانات وطالبة في الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

الثانوية الأزهرية.. انتظام امتحان الفقه بالقسم الأدبي على مستوى الجمهورية

تاسوعاء و يوم عاشوراء 2026

لماذا صيام تاسوعاء مع يوم عاشوراء 2026؟ لـ3 أسباب وهذه قصة صومه

بالصور

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

استخدامات غير متوقعة للفازلين .. 10 حيل منزلية مذهلة قد تغير طريقة الاستفادة به

إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

صورة من الضبطيات
صورة من الضبطيات
صورة من الضبطيات

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

فيديو

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد