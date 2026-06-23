تقرير لبناني : ملف رون أراد على طاولة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

كشفت تقارير إعلامية لبنانية أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان قد تشمل بحث ملف الملاح الإسرائيلي المفقود رون أراد، وسط حديث عن إمكانية التوصل إلى صفقة تتضمن إعادة رفاته مقابل الإفراج عن أسرى لبنانيين، في حين تنفي إسرائيل صحة هذه المعلومات.

ووفقاً لما أوردته قناة "الجديد" اللبنانية، فإن قضية رون أراد تعد من أبرز الملفات التي قد تطرح خلال جولات التفاوض بين الجانبين، في إطار جهود لمعالجة عدد من القضايا العالقة بينهما.

ويأتي ذلك بعد أشهر من تقارير تحدثت عن استمرار جهود جهاز الموساد لتحديد مصير أراد، الذي فقدت آثاره منذ عام 1986 عقب سقوط طائرته خلال مهمة عسكرية في لبنان.

وفي ديسمبر 2025، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن ضابطاً لبنانياً متقاعداً يدعى أحمد شكر تعرض للاختطاف على يد عناصر يُشتبه بانتمائهم إلى الموساد، بسبب معلومات محتملة يمتلكها حول مصير أراد.

وأشار التقرير إلى أن التحقيقات استندت إلى تسجيلات كاميرات المراقبة وبيانات الاتصالات لتتبع تفاصيل العملية التي يُعتقد أنها بدأت من بلدة النبي شيت في منطقة البقاع.

كما ربطت التقارير اسم عائلة شكر بملف أراد، إذ قيل إن حسن شكر، شقيق الضابط المتقاعد، كان عضواً في المجموعة التي قادها مصطفى ديراني والمتهمة بالمشاركة في أسر الملاح الإسرائيلي عام 1986، قبل أن يُنقل لاحقاً إلى جهة مجهولة ظل مصيره معها غامضاً حتى اليوم.

ورغم تداول هذه المعلومات في وسائل إعلام عربية ولبنانية، فإن إسرائيل نفت صحة التقارير المتعلقة بملف إعادة الرفات أو بعملية اختطاف الضابط اللبناني، مؤكدة عدم وجود معلومات رسمية بهذا الشأن.