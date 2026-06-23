واشنطن: لا نهدف لإعطاء طهران أي دور بتقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته

أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع إيران بشأن لبنان لا تهدف إلى منح طهران أي دور في تقرير مستقبل البلاد أو التأثير على قراراتها، بل تسعى إلى ضمان ممارستها الضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه.

وجاء موقف فانس في رسالة وجهها إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رداً على رسالة كان الأخير قد بعث بها إليه تناولت الأوضاع في لبنان والتحديات المرتبطة بالسيادة اللبنانية ودور الدولة، إضافة إلى أوضاع المسيحيين في البلاد، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لجعجع في بيان.

وأشار فانس إلى أن الولايات المتحدة تعتبر رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون والحكومة اللبنانية السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان، مؤكداً أن واشنطن ستواصل العمل مع الدولة اللبنانية بما يعزز قدرتها على حماية سيادتها وترسيخ سلطتها الشرعية على كامل أراضيها.

كما شدد نائب الرئيس الأمريكي على متابعته المستمرة للملف اللبناني مع المسؤولين الأميركيين المعنيين، مؤكداً اهتمام الإدارة الأميركية بالتطورات في لبنان ودعمها لسيادته ومؤسساته الشرعية.