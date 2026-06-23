رئيس وزراء باكستان: أشكر الرئيس السيسي على دعمه لجهود خفض التصعيد في المنطقة

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تقديره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيداً بالدور الذي تضطلع به مصر في دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني وفقا لما نقلته وسائل اعلام باكستانية، عقب اللقاء الذي أجراه الرئس السيسي الاحد الماضي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وهاكان فيدان وزير خارجية جمهورية تركيا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

تناول تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

وأكد شهباز شريف أهمية الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر لاحتواء الأزمات ومنع اتساع نطاق الصراعات، معرباً عن شكره للرئيس السيسي على المواقف المصرية الداعمة للحلول السياسية والحوار كوسيلة أساسية لمعالجة التحديات الراهنة.

كما شدد على ضرورة تكثيف المساعي الدولية والإقليمية للحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب المزيد من التوتر.

ويأتي الاتصالات المصرية الدبلوماسية في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات مكثفة تهدف إلى احتواء التوترات المتصاعدة، حيث تسعى العديد من الدول إلى دعم مسارات الحوار وخفض التصعيد لتجنب تداعيات أي مواجهة محتملة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعكس الموقفان المصري والباكستاني توافقاً في الرؤى بشأن أهمية الحلول السلمية وضرورة إعطاء الأولوية للمسارات الدبلوماسية، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية المعقدة التي تواجه المنطقة.