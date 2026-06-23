تطرح رؤية جديدة.. إيطاليا: دعم الجيش اللبناني وترسيخ سلطة الدولة في صدارة الأولويات

كشف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده قد تلعب دوراً في أي ترتيبات دولية أو أوروبية مستقبلية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في لبنان، مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) نهاية العام الجاري.

وأوضح تاياني أن النقاشات الجارية تتركز على طبيعة الحضور الدولي الذي يمكن أن يخلف مهمة "يونيفيل"، مشيراً إلى إمكانية إنشاء إطار أوروبي يساهم في تثبيت وقف إطلاق النار ودعم فرص السلام بين لبنان وإسرائيل.

وشدد الوزير الإيطالي على أن أي مهمة دولية أو أوروبية محتملة ينبغي أن تنصب على تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وترسيخ سلطتها، معتبراً أن الرئيس اللبناني جوزيف عون يشكل عاملاً أساسياً في ضمان الاستقرار خلال المرحلة الحالية.

كما أكد أهمية تمكين الجيش اللبناني من فرض سيادته على كامل الأراضي اللبنانية، لافتاً إلى أن إيطاليا تواصل دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية عبر برامج التدريب، مع استعدادها لتوسيع نطاق هذا التعاون مستقبلاً بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.