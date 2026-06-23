واشنطن تكشف عن خلية ثلاثية مع لبنان وإيران لمراقبة وقف النار وتعزيز الاستقرار

كشفت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء، عن مباحثات هاتفية جمعت الرئيس جوزاف عون بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، تناولت المستجدات السياسية والأمنية في لبنان، إضافة إلى نتائج اللقاءات الأمريكية الإيرانية التي استضافتها سويسرا مؤخراً.

وخلال الاتصال، جدد المسؤولان الأمريكيان دعم بلادهما لجهود الدولة اللبنانية في تعزيز سيادتها وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية عبر الجيش والقوى الأمنية الشرعية، بما يضمن تنفيذ الالتزامات الحكومية في هذا الإطار.



كما أبلغ فانس وروبيو الرئيس اللبناني بأن واشنطن تتابع تنفيذ التفاهمات التي خرجت بها اجتماعات سويسرا، وفي مقدمتها مقترح إنشاء خلية مشتركة تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران، تتولى مهمة تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة به على الأرض.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن تفاصيل تشكيل هذه الخلية وآلية عملها لا تزال قيد البحث والدراسة، في انتظار استكمال الترتيبات اللازمة لإطلاقها.