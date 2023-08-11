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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإجهاد الحراري تعريفه وأعراضه.. هيئة الدواء توضح

صدى البلد

الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما لا يستطيع الجسم تعويض فقدان السوائل والملح بسبب التعرق، ويمكن أن يحدث الإجهاد الحراري لأي شخص؛ ولكنه أكثر شيوعًا في الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الطقس الحار، أو الذين يعملون في بيئة حارة، أو الذين يعانون من حالات طبية معينة.​

قالت هيئة الدواء المصرية إن أعراض الإجهاد الحراري تشمل مايلي:- 

* الصداع​

* الدوخة​

* الدوار​

* الغثيان​

* القيء​

* التعب​

* سرعة ضربات القلب​

* ضيق التنفس​

* احمرار الوجه​

* التعرق الشديد​

* الجفاف​

* فقدان الوعي​

ونصحت هيئة الدواء في حالة الشعور بأي من هذه الأعراض، بضرورة تبريد الجسم، والحصول على راحة فورية عن طريق الانتقال إلى مكان بارد، وشرب الكثير من السوائل، ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة. إذا لم تتحسن الأعراض؛ فمن المهم طلب المساعدة الطبية.​

 

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