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جنود لم تروها | خالد الجمل : قصة الحمامة والعنكبوت عند الغار لم تثبت شرعًا .. فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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جنود لم تروها | خالد الجمل : قصة الحمامة والعنكبوت عند الغار لم تثبت شرعًا .. فيديو

خالد الجمل
خالد الجمل

أكد الداعية الشيخ خالد الجمل، خطيب بوزارة الأوقاف، أن قصة وجود الحمامة والعنكبوت على باب غار ثور خلال الهجرة النبوية من القصص الشائعة بين الناس، لكنها لم تثبت بدليل شرعي صحيح.

وقال الداعية الشيخ خالد الجمل، خطيب بوزارة الأوقاف، خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامي شريف بديع، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن  القرآن الكريم بين المعجزة الحقيقية في قوله تعالى: ﴿وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا﴾، مشيرًا إلى أن الجنود التي نصر الله بها نبيه لم تكن مما يُرى، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى أخفى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه عن أعين المشركين رغم قربهم منهما.

وأضاف الداعية الشيخ خالد الجمل، خطيب بوزارة الأوقاف، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر: "ما بالك باثنين الله ثالثهما" يجسد معاني الثقة المطلقة في نصر الله والتوكل عليه، وهي من أعظم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية.

وأشار إلى أن بناء المسجد النبوي كان من أبرز إنجازات الدولة الإسلامية الناشئة، لكنه أوضح أن أول خطوة تنظيمية كبرى كانت "صحيفة المدينة" أو "دستور المدينة"، التي أرست قواعد التعايش بين المسلمين وغير المسلمين، وعدّها من أوائل الدساتير المنظمة للمجتمع في التاريخ.

خالد الجمل داعية إسلامي صدى البلد

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