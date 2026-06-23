أحمد فهمي يتعاقد على مسلسل رمضان 2027.. تعاون جديد يجمعه بمعتز التوني وسينرجي

أعلن الفنان أحمد فهمي تعاقده رسميًا على بطولة مسلسل جديد يُعرض خلال موسم رمضان 2027، وذلك بالتعاون مع شركة سينرجي، في تجربة درامية جديدة يتولى إخراجها المخرج معتز التوني.

وشارك أحمد فهمي جمهوره بصورة جمعته بالمنتج تامر مرسي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا من خلالها انطلاق التحضيرات للمسلسل الجديد، والذي يُعد أحد أبرز الأعمال المنتظرة في السباق الرمضاني المقبل.

ويأتي هذا التعاون بعد سلسلة من النجاحات التي حققها فهمي خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الدراما التليفزيونية أو السينما، حيث يحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور بفضل تنوع أدواره وقدرته على تقديم الأعمال الكوميدية والاجتماعية والتشويقية.

ومن المنتظر أن يبدأ صناع العمل خلال الفترة المقبلة في استكمال التعاقدات مع باقي أبطال المسلسل، إلى جانب الانتهاء من التفاصيل النهائية الخاصة بالتصوير وخطة التنفيذ، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الأشهر القادمة.

وعلى الجانب السينمائي، كان آخر ظهور لأحمد فهمي من خلال فيلم "أحمد وأحمد"، الذي جمعه بالنجم أحمد السقا، وحقق تفاعلًا كبيرًا لدى الجمهور. وشارك في بطولة الفيلم كل من جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، وحاتم صلاح، وأحمد الرافعي، وأحمد عبد الوهاب، ورشدي الشامي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم طارق لطفي وغادة عبد الرازق.

الفيلم جاء بإشراف على الكتابة من أحمد عبد الوهاب وكريم سامي "كيمز"، ومن تأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي، بينما تولى إخراجه أحمد نادر جلال.

ويترقب جمهور أحمد فهمي الإعلان عن تفاصيل شخصيته وأحداث مسلسله الجديد، خاصة مع التعاون الأول الذي يجمعه بالمخرج معتز التوني في الدراما الرمضانية، وسط توقعات بتقديم عمل مختلف يحمل العديد من المفاجآت خلال موسم رمضان 2027.