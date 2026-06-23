داخل يتمخطر .. لص يقتحم شقة في عز الضهر بـ حوار مثير مع الحارس | شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا وثّق محاولة سرقة فاشلة، بعدما رصدت كاميرا مراقبة لصًا حاول التسلل إلى إحدى الشقق السكنية في وضح النهار، قبل أن يكتشفه حارس العقار ويدور بينهما حوار أثار تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل.

وأظهر الفيديو اللص وهو يقف أمام باب الشقة ويستخدم "بنسة" لفك لوحة الكهرباء، قبل أن يتمكن من دخول الشقة. وعند محاولته إغلاق الباب، فوجئ بحارس العقار الذي سأله: "إنت تبع مين؟"، ليرد اللص: "شغال هنا".

واستمر الحوار بين الطرفين، حيث نادى الحارس على صاحب الشقة قائلًا: "يا بشمهندس"، ليرد اللص باستغراب: "باشمهندس مين؟"، فأجابه الحارس: "البيه موجود عندك في الشقة".

وخلال الموقف، أخرج الحارس هاتفه المحمول في محاولة للاتصال بصاحب الشقة، وطمأن اللص قائلًا: "متخفش"، فرد الأخير: "أنا مش خايف"، ليواصل الحارس: "يا عم عادي.. إحنا واقفين أهو". ثم طلب اللص رقم صاحب الشقة، قبل أن يفاجئه الحارس بقوله: "الكاميرا صورتك.. بص كده".

وفي اللحظات الأخيرة، دفع اللص الحارس بقوة محاولًا الهرب قبل انكشاف أمره، بينما أخذ الحارس يصرخ: "حرامي.. حرامي.. حرامي"، لينتهي الفيديو وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين اعتبروا الموقف من أغرب محاولات السرقة التي وثقتها كاميرات المراقبة.