وزير خارجية الاحتلال: نزع سلاح حزب الله يصب في مصلحة إسرائيل ولبنان

أكد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن مهمة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "نزع سلاح حزب الله يصب في مصلحة إسرائيل ولبنان".

وفي وقت سابق، بحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون خلال اتصال هاتفي، بعد ظهر اليوم، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء نتائج المفاوضات الأمريكية – الإيرانية التي عُقدت في سويسرا.

وتناول الاتصال بحث الوضع في الجنوب بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار والخطوات اللاحقة، إضافة إلى نتائج قمة الدول السبع التي انعقدت الأسبوع الماضي في مدينة إيفيان الفرنسية.

وأعرب الرئيس عون عن شكره للموقف الذي صدر عنها حيال لبنان.

وبحث الرئيسان عون وماكرون مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب «يونيفيل»، خاصة ما يتعلق بالرغبة التي أبدتها دول أوروبية، يؤيدها لبنان، في الإبقاء على قوات لها ضمن منطقة العمليات الدولية.