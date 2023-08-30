مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

أثارت أسما شريف منير الجدل مجددا بعد ظهورها على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام بصور من الساحل الشمالي بصحبة ابنتها وهي ترتدي المايوه.



وأحدثت الصور حالة من الجدل الكبير على صفحتها الرسمية خاصة وأنها تظهر فيها بمايوه جريء مما جعلها فى مرمي الانتقادات من جديد.



أسما شريف منير تعلق على أحدث ظهور

علقت الفنانة اسما شريف منير عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، على الهجوم الذى تعرضت له بعد ان قامت بقص شعرها .

وقالت اسما شريف منير : طيب اول حاجة شكراً علي كل ردود الفعل، الوحشة والحلوة كلها، ساعات موقف زي دي بتخلي ناس تشوف ناس تانية عاملين ازاي مجرد انهم بيعبروا عن رأيهم، وشكراً لكل الناس اللي كانت خايفة وقلقانة عليا، ممكن بقي اقولكم الحكاية من وجهة نظري ".

وتابعت اسما شريف منير : ببساطة .. اولاً الحكاية جت بالصدفة جداً وكان قرار لحظي وانفعالي جداً ومش ندمانة عليه، تاني حاجة انا مش بعمل كده عشان اطلع ترند بس كنت عارفة اني هبقي ترند، في فرق كبير بين عايزة وعارفة، على فكرة الترند ده نقمه مش حاجة حلوة خالص بس مش هدخل في الجدل ده دلوقتي.

وأضافت أسما شريف منير: تالت حاجة أنا الحمد لله كويسة ومبسوطة ومش واخدة الخطوة دي بسبب اكتئاب خالص بالعكس، دي صفحة جديدة حلوة مليانة تفاؤل وقوة وإرادة وتحدي وجرأة وشجاعة وكل حاجة إيجابية في الكون، أنا فعلاً من فترة كنت بمر بمرحلة صعبة جداً بس كنت في رحلة بقالي شوية بتعافي منها وبقف على رجلي من الأول وكان أخرها رحلة دهب، فا تاني بالعكس ده مش اكتئاب ده مرحلة انتقالية مؤمنة اني هحقق فيها حاجات كتير..