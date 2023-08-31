مركز تجاري ضخم.. ارتفاع ضحايا حريق جوهانسبرج بجنوب إفريقيا إلى 47 شخصا

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، بارتفاع ضحايا الحريق في المركز التجاري وسط مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا إلى 47 قتيلا و43 مصابا.

وقالت هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية، إن الحريق اندلع في مبنى مكون من خمسة طوابق وسط جوهانسبرج.

وأضافت الهيئة، أن رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ قاموا بإجلاء جميع الأشخاص من المبنى، ولا يزال سبب الحادث غير معروف حتى اللحظة.

جدير بالذكر أن مدينة جوهانسبرج شهدت عقد قمة "بريكس" الـ15 في في الفترة بين 22- 24 أغسطس الجاري، بحضور زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.