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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب أفريقيا.. مصرع 20 شخصا في حريق منطقة الأعمال المركزية بجوهانسبرج

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، باندلاع حريق في مبنى بمنطقة الأعمال المركزية في مدينة جوهانسبرج، ما أدى إلى مصرع 20 شخصا.

وقالت هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية، إن الحريق اندلع في مبنى مكون من خمسة طوابق وسط جوهانسبرج، وأسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 43 آخرين.

وأضافت الهيئة، أن رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ قاموا بإجلاء جميع الأشخاص من المبنى، ولا يزال سبب الحادث غير معروف حتى اللحظة.

جدير بالذكر أن مدينة جوهانسبرج شهدت عقد قمة "بريكس" الـ15 في في الفترة بين 22- 24 أغسطس الجاري، بحضور زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذا الحدث عبر الفيديو، فيما مثل روسيا في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف، وعززت مجموعة "بريكس" صفوفها بانضمام ست دول جديدة، بينها مصر والإمارات والسعودية والأرجنتين وإيران وإثيوبيا.

أعمال الإمارات والسعودية أغسطس الجنوب إفريقية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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