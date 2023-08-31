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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدمرداش: جامعة العريش تتبنى تطبيق نموذج الجامعات المنتجة

انتاج المزارع السمكية
انتاج المزارع السمكية بجامعة العريش

 

أكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش شمال سيناء،   على استمرار الجامعة على تبني تطبيق نموذج الجامعات المنتجة؛  بالإسهام الفعال في تعزيز استدامة موارد الجامعة، وتغطية تكاليف عمليات التطوير المستمر، وتحسين جودة العملية التعليمية. 

 

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش،أثناء حضوره  حصاد إنتاج المزارع السمكية المفتوحة بكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، بأن هذا يعمل على توفير  مصادر للتمويل الذاتي غير التقليدية  بتسويق المنتجات السمكية، على سبيل المثال.

علاوة على تقديم الدعم الكامل للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة، وزيادة إنتاجيتها لتغطية احتياجات المجتمع.،في إطار  الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به كليات الجامعة المتخصصة في توفير السلع الاستراتيجية  لتوفير الأمن الغذائي، 

 

 

مضاعفة الإنتاج:

 

وطالب  رئيس الجامعة،  القائمين على  مشروع المزارع السمكية بكليتي العلوم الزراعية البيئية، والاستزراع المائي والمصايد البحرية، بالعمل على مضاعفة الإنتاج، وإنشاء المزيد من الأحواض المتعددة الأحجام، والتوسع في أنواع الأسماك المستزرعة، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.

مشيرًا إلى أن الثروة السمكية في مصر تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، ومصدرا أساسيا من مصادر البروتين الآمن الذى يوفر الاحتياجات الغذائية.
ومن جانبه.. أشار  عميد الاستزراع المائي والمصايد البحرية، إلى بدء المرحلة الأولى لعملية   الحصاد الجزئي لأحد للأحواض  بالمزرعة السمكية، التي قارب إنتاجها ربع طن من أسماك البلطي، ذات الجودة العالية،.

وأشار، إلى أن هذه الأسماك تم استزراعها  علي مياه جوفية خالية من الملوثات، ومغذاه علي الأعلاف، وحاصلة على شهادة الأيزو العالمية، كما تم اختبار جودة الأسماك من حيث نسبة التصافي، ومستوي التذوق. 


وقد  طرحت  الكمية داخل أسوار الحرم الجامعي، وخارجه من خلال منافد البيع المخصصة للجامعة،  بأسعار مخفضة؛ ضمن مبادرة من  الجامعة لتخفيف أعباء الحياة على المواطن السيناوي.

 مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال،  عمليات الحصاد لباقي الأحواض السمكية، خلال الأيام القليلة القادمة.
وطالب الدمرداش،  بضرورة تعظيم  إنتاجية المزرعة السمكية، مع الحرص على تطبيق معايير الجودة، واستنباط أصناف وسلالات سمكية جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

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