الفوج الرابع.. محافظ قنا يستقبل ذوي الهمم المُستلمين أطرافًا صناعية من مجلس الوزراء

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الفوج الرابع من ذوى الهمم، ممن تسلموا أطرافًا صناعية سفلية بمعرفة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بإجمالى 15 مواطنا.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بـ قنا ، وحازم بجاتو، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.



وقال محافظ قنا ، إن عدد الذين استلموا الأطراف الصناعية هذا الفوج بلغ 15حالة تعانى من بتر في الأطراف السفلية، كما تم عمل قياسات لـ 23 حالة أخرى تعانى من بتر في الأطراف السفلية أيضاً ، وسوف يتم إعداد الأطراف الخاصة بهم وتسليمها لهم قريبا، بالإضافة إلى عمل صيانة لـ 5 أطراف صناعية، استلمها المستحقين خلال الفترة الماضية.

وتابع الداودى، بأنه تم توفير كافة سبل الراحة للمستفيدين منذ تقديمهم للطلبات وحتى عودتهم سالمين إلى المحافظة وذلك بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، حيث تم نقل المواطنين من محافظة قنا إلى القاهرة بواسطة أتوبيس سياحى، ورافقهم مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وتابع معهم اجراءات الكشف الطبى وتحديد مقاسات الأطراف الصناعية، كما رافقهم أثناء عودتهم إلى المحافظة بعد استلامهم للأطراف الصناعية.



وأضاف محافظ قنا، أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة مستمر في تلقى طلبات الراغبين في الحصول على أطراف صناعية، وذلك في إطار التعاون المستمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، لتقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تأهيل أهالينا من ذوى الإحتياجات الخاصة، وتخفيف المشقة الجسدية والنفسية عن كاهلهم وذويهم، ودمجهم داخل المجتمع.



يُذكر أن محافظة قنا أرسلت 4 أفواج منذ شهر سبتمبر 2022 لإستلام أطراف صناعية سفلية، و بلغ عدد المستفيدين منها 65 مواطنًا، بواقع 19 مواطنًا خلال الفوج الأول في سبتمبر 2022، و 16 مواطنًا خلال الفوج الثانى في فبراير 2023، و 15 مواطنًا خلال الفوج الثالث في مايو 2023، و 15 مواطنًا خلال هذا الفوج.