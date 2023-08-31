انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا بمياه نهر النيل بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا اثناء قيامه بالاستحمام بمياه نهر النيل هربا من حرارة الجو، جري نقل الجثة للمستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من الاهالي بغرق طفل بمياه نهر النيل دائرة المركز.



وبالانتقال والفحص تبين غرق طفل يدعي "عبدالفتاح .ع" 15 سنه بالصف الاول الثانوي أثناء قيامه بالاستحمام بمياه النيل فرع الرياح التوفيقي هربا من حرارة الجو جرفته المياه، وتمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال جثة الطفل.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.