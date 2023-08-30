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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كانوا رايحين الدرس .. مصرع وإصابة 3 طالبات فى حادث بالخانكة

نقل جثة
نقل جثة

لقيت طالبتين مصرعهما وأصيبت ثالثة في حادث اصطدام سيارة بهم في منطقة أبو شنب بكفر حمزة مركز الخانكة خلال عبورهم الطريق في طريقهم للدرس بسبب السرعة، اصطدمت بهم سيارة ميكروباص مسرعه وجري نقلهم للمستشفى، وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الضحيتين والإستعلام عن حالة المصابة، والتحفظ علي سائق السيارة.

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تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغاً بمصرع طالبتين وإصابة الثالثة نتيجة اصطدام سيارة بهم خلال عبور الطريق بمنطقة أبو شنب دائرة المركز.


وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين من التحريات وقوع الحادث بطريق ترعه الإسماعيلية امام بنزينه كفر حمزة أمام قرية أبو شنب مما أسفر عن مصرع سلمي ع ن"  15 سنة وتوفت خلال تقديم العلاج لها وزينب م أ » 16 سنة من قرية كفر حمزة وإصابة ثالثة بكسر في الذراع وتم نقل الجثث والمصابة إلى مستشفي الخانكة التخصصي.  


وشيع الأهالي جثامين ضحايا الحادث وسط حالة من الحزن على فقدانهما وتحولت صفحات التواصل الإجتماعي لدفتر عزاء، وطالب أقارب الضحايا  بعمل مطبات صناعية علي الطريق بسبب كثرة الحوادث.


مشيرين أن الضحايا كانوا في طريقهم للدرس والمطبات الصناعية ستساعد في عدم  تكرار الحادث حيث تقدم الأهالي بطلب رسمي  للجهات المسئولة في هذا الشأن.

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