كانت تدافع عن ابنها.. حبس المتهم بإنهاء حياة مسنة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بإنهاء حياة ربة منزل مسنة فى مشاجرة عائلية بمنطقة الحرس الوطنى ببنها، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة.

وشهدت منطقة الحرس الوطني في مدينة بنها واقعة مقتل الحاجة نادية 60 سنة علي يد شقيق زوجة نجلها، أثناء تدخلها للدفاع عن نجلها خلال تشاجره مع شقيق زوجته، فقام المتهم بضربها بقدميه تسبب لها في كسر بالفك وجرح تم خياطته بـ30 غرزة، كما تسبب لها في نزيف وجري حجزها بوحدة العناية المركزة بمستشفى بنها العام، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بعد مرور 4 ساعات، من دخولها المستشفى.

وقال نجل المجني عليها إن المتهم بإنهاء حياة والدته هو شقيق زوجته، حيث فوجئ الجميع باقتحام المتهم منزلهم، وقام بالتعدي عليه بواسطة سلاح أبيض وأحدث به إصابة في يده وعندما تدخلت والدته تعدى عليها.