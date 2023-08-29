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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط المتهم بالتخلص من سيدة أثناء تدخلها للدفاع عن نجلها بالقليوبية

القبض
القبض

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على المتهم بقتل سيدة تبلغ من العمر 60 عاماً اثناء تدخلها للدفاع عن نجلها، أثناء تشاجر المتهم معه وتعديه عليه بالضرب، فقام بضربها بقدميه في صدرها وفي اسنانها ما تسبب لها بكسر في الفك وإصابتها بنزيف، وجرى نقلها لمستشفى بنها العام، ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد أربع ساعات من محاولة انقاذها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاه، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مستشفى بنها العام، باستقباله سيدة تبلغ من العمر 60 عاماً، مصابة بإصابات في صدرها وكسر بالفك ونزيف وتوفيت بعد دخولها المستشفى بـ 4 ساعات. 

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى محمد. ا، شقيق زوجة نجلها وعندما تدخلت الأم في الدفاع عن نجلها اثناء تشاجره معه، تعدى عليها بالضرب ما تسبب في اصابتها سالفة الذكر. 

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق. 
وشيعت اسرة المتوفاة جثمانها لمثواه الأخير بمقابر الأسرة داعين الله لها بالرحمة والمغفرة.

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