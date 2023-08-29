ضبط سيارة محملة بدقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في القليوبية

أكد عيد عبدالله أبوزيد وكيل وزارة التموين في القليوبية إن الأجهزة الرقابية في مديرية التموين تمكنت من ضبط سيارة نقل محملة بدقيق بلدي استخراج ٨٧،٥ ٪؜ مدعم بهدف التربح استيلاءً على المال العام وتم التحفظ عليها.

أوضح وكيل وزارة التموين الى أن حملة مكبرة قامت بها إدارة الرقابة ومامورى الضبط القضائى في محافظة القليوبية لمتابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين أسفرت عن ضبط سيارة محملة بدقيق بلدي استخراج ٨٧،٥ ٪؜ مدعم بهدف التربح استيلاءً على المال العام واستخدامه في غير الغرض المخصص له وقد تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وهى: 185 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو بإجمالى 9 أطنان و250 كيلو دقيق بلدي مدعم.

كما تم تحرير 10 محاضر تموينية مختلفة الأنواع والتحفظ على ٣،٢٤٠ قطعة حلوي مجهولة المصدر و١٥ عبوة حلاوة طحينية زنة الواحدة ٣٥٠ جراما وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.