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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لـ 7 قرى بالخانكة

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لعدد 7  قرى لمركز ومدينة الخانكة وهم قرى مركز سرياقوس والجبل الأصفر وعرب العليقات وعرب العيايدة والمنية والقلج و23 يوليو ، والذي قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداده من خلال أحد المكاتب الاستشارية.

حيث تم الإعداد من خلال الهيئه الهندسية للقوات المسلحة فى إطار البروتوكول المبرم بينها وبين وزارة التنمية المحلية، وسيتم العمل بالمخططات بعد التصديق من مجلس الوزراء وصدور القرار التنفيذى من محافظ القليوبية. 

 


وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة، للحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد العمراني ولتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة ، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم و المشروعات التنموية المقترح تنفيذها. 


وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة ، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 .

القليوبية محافظ القليوبية الخانكة المخطط التفصيلى وزارة التنمية المحلية الامتداد العمرانى

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