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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة مسنة أثناء دفاعها عن نجلها بالقليوبية

المتوفية
المتوفية

جدد قاضى المعارضات بالقليوبية حبس المتهم بقتل ربة منزل دفاعًا عن نجلها في مدينة بنها بمحافظة القليوبية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاه مواعيد التجديد القانونية اللازمة له. 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مستشفى بنها العام، باستقبالها سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، مصابة بإصابات في صدرها وكسر بالفك ونزيف وتوفيت بعد دخولها المستشفى بـ4 ساعات. 
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى محمد. ا، شقيق زوجة نجلها وعندما تدخلت الأم للدفاع عن نجلها خلال تشاجره معه، تعدى عليها بالضرب مما تسبب إصابتها سالفة الذكر. 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق،والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 
وشيعت أسرة المتوفاة جثمانها لمثواه الأخير بمقابر الأسرة داعين الله لها بالرحمة والمغفرة.

القليوبية الصفة التشريحية اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية تحريات المباحث الجنائية تقرير الصفة التشريحية

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