حبس 3 عناصر إجرامية لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس 3 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي والتحفظ على الأسلحة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 3 عناصر إجرامية لحيازتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بقيام 3 عناصر إجرامية باتخاذ دائرة المركز مسراحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

وعقب تقنين الاجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة تم استهدافهم وضبط عنصر إجرامي، وبحوزته كمية لمخدر الإستروكس وزنت 6 كيلو جرام، كمية لمخدر الهيروين فرد خرطوش و 4 طلقات نارية، ميزان حساس، مبلغ مالي.

كما تم ضبط عنصر إجرامي وبحوزته كمية لمخدر الإستروكس وزن 4 كيلو جرامات، كمية لمخدر الأيس، كمية لمخدر الهيروين، سيارة، سلاح أبيض ميزان حساس، مبلغ مالي، وضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية لمخدر الهيروين، سلاح أبيض، مبلغ مالي، 2 ميزان حساس.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقروا جميعًا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن تجارتهما الآثمة، والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.