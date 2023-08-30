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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الغياب.. إحالة 12 طبيبا بوحدة صحية بالقليوبية للتحقيق.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قررت الاجهزة التنفيذية بمركز طوخ بالقليوبية إحالة 12 طبيبا بالوحدة الصحية بقرية شبرا هارس للتحقيق بسبب الغياب عن العمل.

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ويأتي ذلك فى إطار توجيهات اللؤاء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة متابعة المصالح الحكومية وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية وخاصة فى القطاع الطبى وبتعليمات من اللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ بمتابعة الوحدات الصحية والتأكيد على حسن معاملة المواطنين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بترسا بمتابعة الوحدة الصحية بشبرا هارس وأثناء المتابعة تلاحظ عدم تواجد 12 طبيب أثناء فترة العمل وعلى الفور تم عمل مذكرة  بالواقعة وتم إحالة المذكرة للتحقيق.

القليوبية مركز طوخ قرية شبرا هارس محافظ القليوبية طوخ

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