طالبة مصرية تروي تفاصيل احتفال قرية أردنية بها بعد تفوقها في الثانوية العامة..فيديو

استضاف الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "دي إم سي"، الطالبة المصرية منة الله تمام، التي تفوقت في الثانوية العامة ووالدها.

وكشفت الطالبة منة الله تفاصيل وكواليس فيديو الاحتفال بها فى قرية أردنية بعد تفوقها بسبب مجموع الثانوية العامة.

وقال تمام جودة، شيف حلويات ووالد الطالبة منة الله: "لما ظهرت النتيجة فرحنا مع بعضنا، وتاني يوم اتفاجئت أن الحارة وأهالي القرية قالوا عايزين يفرحوا وفضلوا يحتفلوا 5 أيام"، مشيرا: "ترتيني كان الرابع على المدرسة ولم تحصل على دروس خصوصية وكل مجموعها بمجهودها".

وأضاف تمام جودة، شيف حلويات ووالد الطالبة منة الله: "أنا أعمل بائع حلويات متجول في الأردن، وأعيش في الأردن منذ 27 سنة".

وقالت الطالبة منة الله،: "كنت بفتح الموقع لمعرفة النتيجة، وأول شخص شاف النتيجة هو أنا وبعدين حكيت لماما وكانت هتبكي وبعدين أخبرنا الجيران وباركولي، والجيران أصروا على الاحتفال بي واختارت دخول كلية الطب لأنها مهنة معنوية تعطي أمل للإنسان قبل ما تكون مهنة مادية".